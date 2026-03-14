Questa sera alle 21 al PalaOrlandi si gioca la partita tra Costone e Lucca, un incontro chiave per le posizioni in classifica. La Stosa Virtus invece affronta in trasferta Grantorino. La sfida tra Costone e Lucca rappresenta l’appuntamento principale della giornata, con due punti in palio che potrebbero influenzare la classifica finale della stagione regolare.

È il match di cartello di giornata: Costone-Lucca, di scena questa sera alle 21 al PalaOrlandi, mette in palio due punti importantissimi per definire quelle che saranno le posizioni di vertice al termine della stagione regolare. Entrambe le squadre condividono la vetta insieme alla Mens Sana (Vismederi con una partita in più dovendo ancora osservare il turno di riposo) e, di fatto, Costone-Lucca è il primo dei tre scontri diretti tra le capolista di quest’ultimo scorcio di stagione. Entrambe le squadre sono in grande forma: la squadra di coach Belletti arriva al grande appuntamento con una striscia aperta di 4 vittorie di fila, quella lucchese è addirittura di 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avanti Costone! Al PalaOrlandi assalto a Lucca. Stosa Virtus in trasferta. Ostacolo Grantorino

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