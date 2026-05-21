Storia della Repubblica martedì 26 maggio presentazione del volume di Guido Crainz all' edificio dell' Orologio
Martedì 26 maggio alle 17, presso l'edificio dell'Orologio, si terrà la presentazione dell'edizione aggiornata del volume “Storia della Repubblica” scritto da Guido Crainz. L'evento è organizzato dall'Istoreco, che ospiterà l'iniziativa in uno dei suoi spazi. La presentazione si concentrerà sulla nuova edizione del testo, senza prevedere interventi di altri relatori o discussioni pubbliche. La partecipazione è aperta al pubblico interessato alla storia recente del paese.
Martedì 26 maggio, alle 17 all'edificio dell'Orologio, Istoreco presenterà l'edizione aggiornata del volume di Guido Crainz “Storia della Repubblica. L'Italia dalla Liberazione ad oggi” (Donzelli, 2026).Con questo volume Crainz ripercorre l'Italia dalla Ricostruzione fino ai giorni nostri, con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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