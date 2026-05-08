1944 | L' anno prima della fine della guerra lunedì 11 maggio la presentazione del volume all' edificio dell' Orologio

Lunedì 11 maggio alle 17 si svolgerà la presentazione del libro “1944: L'anno prima della fine della guerra” presso l'edificio dell'Orologio in piazza Luigi Orlando. Il volume, curato da Gianluca Fulvetti, Francesco Fusi, Isabella Insolvibile e Matteo Pretelli, è stato pubblicato dalla Pisa University Press nel 2025. In quell’anno, Roma fu liberata il 4 giugno.

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Lunedì 11 maggio, alle 17 all'edificio dell'Orologio di piazza L.uigi Orlando, si terrà la presentazione del volume “1944: L'anno prima della fine della guerra” a cura di Gianluca Fulvetti, Francesco Fusi, Isabella Insolvibile, Matteo Pretelli (Pisa University Press, 2025)Roma fu liberata il 4.🔗 Leggi su Livornotoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Al Circolo degli Esteri della Farnesina, il 14 maggio, la presentazione del volume Villa Stolojan di Gaetano CorteseROMA – La prestigiosa Collana editoriale ideata e curata dall’Ambasciatore Gaetano Cortese, dedicata alle sedi diplomatiche italiane nel mondo, si... Il racconto della storia di Brindisi: presentazione del "VI volume dell'archivio storico"BRINDISI - Arriva un nuovo appuntamento con la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti in un suggestivo incontro con la storia di Brindisi.