Li tiranni di quella fazione martedì 12 maggio la presentazione del volume all' edificio dell' Orologio

Martedì 12 maggio alle 17 si svolgerà la presentazione del libro «Li tiranni di quella fazione» presso l'edificio dell'Orologio in piazza Luigi Orlando. L'evento è aperto al pubblico e prevede la partecipazione degli autori. La presentazione si svolgerà all’interno di una location storica, con eventuali interventi e discussioni sul contenuto dell’opera.

Martedì 12 maggio, alle 17 all'edificio dell'Orologio in piazza Luigi Orlando, si terrà la presentazione del volume «Li tiranni di quella fazione». La fine della rivoluzione e la rifondazione dell'ordine nella Livorno del 1849 di Giacomo Zanasi (Edizioni ETS).Livorno, maggio 1849. Le truppe.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: "1944: L'anno prima della fine della guerra", lunedì 11 maggio la presentazione del volume all'edificio dell'Orologio

Al Circolo degli Esteri della Farnesina, il 14 maggio, la presentazione del volume Villa Stolojan di Gaetano CorteseROMA – La prestigiosa Collana editoriale ideata e curata dall’Ambasciatore Gaetano Cortese, dedicata alle sedi diplomatiche italiane nel mondo, si...

Una raccolta di contenuti

Così gli orologi sono entrati nella cultura contemporaneaIl termine Swiss made è diventato un sinonimo di orologi di alta gamma e oggi diamo il legame per scontato. Ma come ha fatto questo piccolo paese europeo a diventare una tale potenza nell'orologeria? ... gqitalia.it

Quella «manciata di tiranni» e una poesia che trova risposte«Il mondo è devastato da una manciata di tiranni» è la dolorosa constatazione di papa Leone XIV: parole sacrosante, è proprio il caso di dire. Ma perché siamo in una situazione così angosciante e ... avvenire.it