Stop sigarette sotto l' ombrellone Rimini punta sulle spiagge senza fumo | arrivano le aree fumatori
A pochi giorni dall’inizio della stagione balneare, gli operatori della Riviera riminese stanno adottando le nuove norme antifumo approvate dal Comune. Sono state create aree dedicate ai fumatori e sono state vietate le sigarette sotto gli ombrelloni. Le regole sono state comunicate ai gestori delle spiagge, che devono garantire il rispetto delle disposizioni nelle zone pubbliche e private. Le modifiche sono state introdotte per limitare il fumo nelle aree frequentate dai turisti e dai residenti.
A pochi giorni dall’avvio della stagione balneare, gli operatori della Riviera riminese si stanno già adeguando alle nuove regole antifumo introdotte dal Comune. La principale novità dell’ordinanza riguarda infatti l’estensione del divieto di fumo a tutte le aree in concessione degli stabilimenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Rimini spiaggia smoke free
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