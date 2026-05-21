Stop sigarette sotto l' ombrellone Rimini punta sulle spiagge senza fumo | arrivano le aree fumatori

A pochi giorni dall’inizio della stagione balneare, gli operatori della Riviera riminese stanno adottando le nuove norme antifumo approvate dal Comune. Sono state create aree dedicate ai fumatori e sono state vietate le sigarette sotto gli ombrelloni. Le regole sono state comunicate ai gestori delle spiagge, che devono garantire il rispetto delle disposizioni nelle zone pubbliche e private. Le modifiche sono state introdotte per limitare il fumo nelle aree frequentate dai turisti e dai residenti.

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