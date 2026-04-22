UK stop eterno a sigarette e vape | nasce la generazione senza fumo

Il Parlamento britannico ha approvato il Tobacco and Vapes Bill, una legge che vieta in modo permanente l’uso di sigarette, tabacco riscaldato e e-cigarette per tutte le persone nate dopo il 1° gennaio 2009. La misura mira a creare una generazione senza fumo, introducendo divieti che entreranno in vigore immediatamente e si applicheranno ai nuovi nati. La normativa rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche di salute pubblica del paese.

Il Parlamento britannico ha approvato il Tobacco and Vapes Bill, una normativa che impone il divieto permanente di sigarette, tabacco riscaldato ed e-cigarette per chiunque sia nato dopo il 1° gennaio 2009. La misura mira a stabilire una generazione libera dal fumo, trasformando radicalmente l’accesso ai prodotti di nicotina attraverso un meccanismo di innalzamento progressivo dell’età legale. Un meccanismo di esclusione generazionale basato sull’anno di nascita. La novità introdotta dal provvedimento non si limita a fissare un limite di età statico, ma introduce un sistema dinamico che sposta la soglia di legalità ogni anno. In pratica, l’età minima per l’acquisto del tabacco aumenterà di un anno con il passare dei mesi, creando una distinzione netta tra le coorti di nati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UK, stop eterno a sigarette e vape: nasce la generazione senza fumo Notizie correlate UK, stop totale al fumo per i nati dopo il 2009: rivoluzione socialeIl Parlamento del Regno Unito ha sancito una riforma radicale per la salute pubblica, stabilendo il divieto di acquisto di tabacco e sigarette... Leggi anche: Regno Unito, stretta storica sul fumo: stop alle sigarette per i nati dopo il 2009