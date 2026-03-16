Al 31° Vanity Fair Oscar Party, numerosi ospiti si sono riuniti, tra cui Nicole Kidman, Mick Jagger e Al Pacino. Tra gli invitati anche Larry David, insieme a diversi altri volti noti del cinema e della musica. La serata ha visto la presenza di personaggi di differenti ambiti, creando un evento di grande richiamo e interesse mediatico.

Se è l’oro che definisce gli Oscar, a definire il Vanity Fair Oscar Party 2026 è l’argento. Il tappeto è fiancheggiato da una serie di specchi metallici, mentre all’interno c’è un tappeto color platino e un bar riflettente, un riferimento estetico alla struttura di cemento del LACMA. L’unico tocco di colore è dato dagli arredi color bianco crema disposti ad arte, che ricordano quelli del Mortons, la sede originale del Vanity Fair Oscar Party. Com’è noto, nel 2000 Jonathan Becker ha immortalato Fran Lebowitz sdraiata su quei divani, con i piedi in alto calzati Manolo. Ora, su quei divani, Larry David (eccolo lì!) era seduto a parlare con il regista di Marty Supreme Josh Safdie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Al Vanity Fair Oscar Party 2026 con Nicole Kidman, Mick Jagger, Al Pacino e tanti altri

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