Castello delle Cerimonie la lettera dei camerieri e cuochi de La Sonrisa | Noi non abbiamo colpe fateci lavorare
I camerieri e i cuochi del ristorante La Sonrisa di Sant'Antonio Abate hanno scritto una lettera in cui affermano di non avere responsabili per le recenti vicende legate alla gestione del locale. Nella comunicazione, chiedono di poter continuare a lavorare senza ostacoli e sottolineano di non aver commesso errori. La lettera è stata resa pubblica in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel caso. La questione riguarda le attività e le responsabilità all’interno del ristorante.
La lettera dei lavoratori del ristorante La Sonrisa di Sant'Antonio Abate: "Non abbiamo nessuna colpa. Ma viviamo sospesi tra paura e speranza. Vogliamo solo lavorare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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