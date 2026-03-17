La Sonrisa resta aperta per ora | sul Castello delle Cerimonie dovrà decidere il giudice ordinario

Il Tar Campania ha respinto il ricorso del Grand Hotel La Sonrisa contro la delibera di acquisizione a patrimonio del Comune di Sant'Antonio Abate e l’indennità di occupazione. La decisione ha reso inammissibile la richiesta e ha rinviato la questione al tribunale ordinario, lasciando il futuro dell’operazione ancora da definire. La decisione del giudice amministrativo mantiene aperta la controversia.