La Sonrisa resta aperta per ora | sul Castello delle Cerimonie dovrà decidere il giudice ordinario
Il Tar Campania ha respinto il ricorso del Grand Hotel La Sonrisa contro la delibera di acquisizione a patrimonio del Comune di Sant'Antonio Abate e l’indennità di occupazione. La decisione ha reso inammissibile la richiesta e ha rinviato la questione al tribunale ordinario, lasciando il futuro dell’operazione ancora da definire. La decisione del giudice amministrativo mantiene aperta la controversia.
Il Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso del Grand Hotel La Sonrisa per annullare la delibera di acquisizione a patrimonio del Comune di Sant'Antonio Abate e l'indennità di occupazione, rinviando la questione al tribunale. Il ristorante resta nel frattempo aperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Castello delle Cerimonie, i proprietari del ristorante la Sonrisa ricorrono alla Corte Europea. E il Comune vuole più soldiUna novità nella lunga vicenda del grand hotel ristorante dei matrimoni napoletani confiscato per lottizzazione abusiva: ricorso alla Cedu per il...
Carmelo Cinturrino resta in carcere, il giudice: “Può inquinare le prove e uccidere ancora”Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo a Milano, resterà in carcere: riconosciuto il pericolo di reiterazione...