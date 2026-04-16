Salis le carte dell' immunità lasciano in piedi le accuse

Da ilgiornale.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le carte relative all'immunità non sono state sufficienti a cancellare le accuse nei confronti di Ilaria Salis. Il procedimento giudiziario prosegue con le accuse ancora in piedi, senza che siano state sollevate eccezioni o richieste di archiviazione. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure previste, con le parti coinvolte che continuano a seguire le fasi del processo. Nessuna decisione definitiva è stata presa fino a questo momento.

"Lo scopo sottostante del procedimento appare essere quello di mettere a tacere Ilaria Salis a causa delle sue opinioni politiche e del suo attivismo di lunga data, in particolare nella sua opposizione alla commemorazione neonazista annuale autorizzata a Budapest, che costituiscono anche la base del suo impegno e della sua attività politica in qualità di deputata al Parlamento europeo". È questo il passaggio cruciale del provvedimento, pubblicato ieri sul sito dell'Europarlamento, che ha salvato dall'arresto Ilaria Salis. È il documento alla base del voto a scrutinio segreto e che per un solo voto di scarto respinse in ottobre la revoca dell'immunità parlamentare chiesta dalla magistratura ungherese, che aveva dovuto liberare la giovane estremista italiana dopo la sua elezione a Strasburgo, ma che non rinuncia a volerla processare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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