La Guardia di Finanza ha concluso un’indagine sul traffico di steroidi dopanti nelle palestre della zona, portando alla denuncia di otto persone. Tra i denunciati ci sono anche bodybuilder e personal trainer, coinvolti nella rete di distribuzione di sostanze anabolizzanti. L’operazione è stata coordinata dalla Procura locale e segue un’attività di accertamento mirata a smantellare il commercio illecito di steroidi nel settore del culturismo. L’indagine ha portato al sequestro di diverse quantità di sostanze illegali.

ROVIGO - Il mondo del culturismo e delle sostanze dopanti torna a emergere, dopo l’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura del capoluogo polesano, con otto denunciati. Quello che è stato scoperto è un traffico di sostanze illecite nel mondo delle palestre e le persone denunciate sono coinvolte a vario titolo per questo giro di steroidi anabolizzanti che la Finanza spiega avesse quali centri di smistamento una ditta specializzata nella rivendita di integratori sportivi con sede a Villadose, gestita da un personal trainer veneziano di 42 anni operante in varie palestre cittadine, e una palestra di fitness di Adria gestita da un coach rodigino di 55 anni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Steroidi dopanti nelle palestre, la Finanza smantella il traffico di anabolizzanti: tra gli 8 denunciati anche bodybuilder e personal trainer

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