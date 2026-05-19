Claudia Borelli | Così è cambiato il ruolo del personal trainer tra salute longevità e scienza

Il Direttore Tecnico di ISSA Europe ha spiegato come il ruolo del personal trainer sia evoluto negli ultimi anni, con un’attenzione crescente verso la salute, la longevità e l’applicazione della scienza nel settore del fitness. Durante un intervento, ha illustrato le nuove competenze richieste e le modalità con cui il professionista si integra nei percorsi di benessere. L’evento si terrà a RiminiWellness, dove sarà presente anche Claudia Borelli, condividendo approfondimenti sul tema.

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