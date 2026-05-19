Claudia Borelli | Così è cambiato il ruolo del personal trainer tra salute longevità e scienza
Il Direttore Tecnico di ISSA Europe ha spiegato come il ruolo del personal trainer sia evoluto negli ultimi anni, con un’attenzione crescente verso la salute, la longevità e l’applicazione della scienza nel settore del fitness. Durante un intervento, ha illustrato le nuove competenze richieste e le modalità con cui il professionista si integra nei percorsi di benessere. L’evento si terrà a RiminiWellness, dove sarà presente anche Claudia Borelli, condividendo approfondimenti sul tema.
Il ruolo del personal trainer appare ancora legato a tanti stereotipi del passato. Dall’estetica come priorità assoluta al fisico scolpito come unico obiettivo, quando in realtà questo ruolo si sta evolvendo in modo completamente diverso: le priorità adesso sono la mobilità, la salute, la longevità, tutto ciò che è conseguente a un allenamento e a un corpo sano. Lo ha spiegato a Gazzetta Active Claudia Borelli, Direttore Tecnico di ISSA Europe (ente di formazione e certificazione attivo in Italia dal 1997) che sarà presente anche alla prossima edizione di RiminiWellness e proprio a Rimini a inizio luglio ISSA presenterà anche dei nuovi studi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sullo stesso argomento
Personal trainer ucciso a Foggia: al Tg1 il video del presunto killer che fugge in biciDopo l’omicidio di Annibale Carta, il personal trainer 42enne ucciso lunedì sera a Foggia, le indagini si stanno concentrando su un uomo ripreso da...
Leggi anche: “Ilary Blasi sposa il personal trainer”, tremenda gaffe. La regia del GF costretta a censurare