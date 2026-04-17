A Ancona, i militari e i funzionari delle dogane hanno sequestrato 30.000 dosi di anabolizzanti dopanti illegali, trovate nascoste tra campioni di vitamine in un camion al porto. L'operazione ha portato al sequestro di un carico del valore di circa 200.000 euro. Le forze dell'ordine hanno individuato e fermato la merce durante un controllo di routine, impedendo che gli anabolizzanti arrivassero sul mercato.

ANCONA I militari del Comando Provinciale di Ancona, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un’operazione che ha consentito di intercettare e sequestrare circa 30 mila farmaci anabolizzanti, privi di autorizzazione, per un valore di mercato di oltre 200.000 euro, accuratamente nascosti tra confezioni di vitamine e integratori naturali e altra merce di copertura. L'autoarticolato Grazie all’incrocio dei dati derivanti dagli strumenti informatici in dotazione, in particolare dai database, nonché dall’analisi preventiva dei flussi commerciali, i militari del Gruppo Ancona hanno rilevato parametri di rischio elevati su un carico proveniente dalla rotta Grecia – Italia – Regno Unito.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ormone della crescita, sequestrate 30mila dosi di anabolizzanti dopanti illegali nascoste tra campioni regalo di vitamine in un camion al porto di Ancona. Affare da 200mila euro

Steroidi anabolizzanti: il mercato dei muscoli | Sources | ARTE.tv Documentari

Notizie correlate

Sostanze dopanti nascoste in confezioni di vitamine, integratori e cosmetici: maxi sequestro al porto | VIDEOANCONA - La guardia di finanza nelle ultime ore ha sequestrato circa 30 mila farmaci anabolizzanti, privi di autorizzazione, per un valore di mercato...

Tir con 30mila sostanze dopanti sequestrato ad Ancona: i farmaci erano nascosti tra vitamine e cosmeticiGrazie a un’operazione congiunta tra carabinieri di Ancona e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sono stati intercettati in un...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Anabolizzanti, il carico nascosto ad Ancona: i rischi irreversibili per il cuore; Traffico internazionale di farmaci dopanti: sequestrate 30mila confezioni; Sostanze dopanti nascoste tra cosmetici, sequestrate 30mila dosi al porto; Il doping si ferma alla dogana: sequestrate oltre 30mila confezioni di sostanze anabolizzanti e farmaci illegali.

Ormone della crescita, sequestrate 30mila dosi di anabolizzanti dopanti illegali nascoste tra campioni regalo di vitamine in un camion al porto di Ancona. Affare da 200mila euroANCONA I militari del Comando Provinciale di Ancona, unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito un’operazione che ha consentito di intercettare ... corriereadriatico.it

Doping per i bodybuilder: dal testosterone all'ormone della crescita, il giro illecito da 300mila euro del 60enne recidivoL’operazione della Questura padovana ha quindi permesso di sequestrare oltre 1500 confezioni di farmaci dopanti a carico del 60enne che al termine delle perquisizioni è stato portato negli uffici di ... ilgazzettino.it

Melanotan II e PT-141 (Bremelanotide) Il Melanotan II, o peptide melanotanico, è una variante sintetica di un ormone peptidico naturale, l’ormone stimolante alfa-melanocita, o MSH, che è responsabile della melanogenesi, il processo che causa la pigmentazi - facebook.com facebook