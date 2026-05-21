Steroidi a Rodrigo | smantellata la rete tra palestre e consulenti

Una operazione delle forze dell'ordine ha portato alla luce una rete di vendita di steroidi che coinvolge diversi coach e bodybuilder tra le province di Rovigo e Adria. Secondo le indagini, i professionisti del settore avrebbero utilizzato WhatsApp per mettere in contatto clienti e consulenti, facilitando così la distribuzione di farmaci dopanti. Sono stati identificati alcuni bodybuilder coinvolti nel circuito e sono stati sequestrati vari farmaci. L’attività investigativa prosegue per chiarire il ruolo di ciascuno dei soggetti coinvolti.

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