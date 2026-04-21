Cocaina sotto il letto | smantellata rete tra Mantova e Treviso

Tre cittadini albanesi residenti nel mantovano sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di traffico di stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 150 chili di cocaina, e l’indagine ha ricollegato le attività tra Mantova e Treviso. La polizia ha scoperto la droga nascosta sotto il letto, nel corso di una perquisizione che ha portato all’arresto.

Tre cittadini albanesi, residenti nel territorio mantovano, sono stati arrestati in flagranza di reato per il traffico di stupefacenti dopo un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 150 chili di cocaina. L’azione coordinata dalla Procura di Treviso ha coinvolto le Squadre mobili di Mantova e Treviso, svelando una rete di spaccio che collegava la provincia lombarda con l’area veneta attraverso sofisticati sistemi di occultamento nei veicoli. Dall’intercettazione nel trevigiano al deposito sotto il letto a Mantova. L’inchiesta ha preso il via con un primo tassello fondamentale avvenuto il 3 aprile scorso presso la stazione ferroviaria di San Trovaso di Preganziol.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cocaina sotto il letto: smantellata rete tra Mantova e Treviso Notizie correlate Oltre 150 chili di cocaina sotto il letto, due pusher arrestati a MantovaMantova, 20 aprile 2026 – Tre albanesi residenti a Mantova sono stati arrestati in flagranza di reato oggi per traffico e spaccio di droga, dalla... Blitz antidroga dei carabinieri, 7 misure cautelari: smantellata rete di spaccio tra cocaina e crackUn’operazione articolata, costruita nel tempo attraverso riscontri investigativi puntuali, ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sotto al letto nascondevano 150 chili di cocaina, tre trafficati arrestati dalla polizia; Mantova, nascosti sotto il letto 150 chili di cocaina; Maxi sequestro di cocaina tra Treviso e Mantova: 150 chili di droga sotto il letto; Oltre 150 chili di cocaina sotto il letto, due pusher arrestati a Mantova. Oltre 150 chili di cocaina sotto il letto, due pusher arrestati a MantovaLa compravendita dello stupefacente era stata seguita dagli agenti che prima hanno arrestato, nel Trevigiano, un albanese con 20 chili nell’auto. Quindi sono risaliti ai due venditori, due connazional ... msn.com Mantova, nascosti sotto il letto 150 chili di cocainaLe indagini della polizia a Mantova e Treviso: tre uomini arrestati. Nelle loro abitazioni droga e decine di migliaia di euro in contanti ... rainews.it TREVISO.150 CHILI DI COCA SOTTO IL LETTO, ARRESTATI TRE SPACCIATORI Nascosti sotto il letto avevano 150 chili di cocaina e oltre 55 mila euro in contanti. Maxi sequestro di droga della Questura di Treviso a Mantova con il supporto della Squadra M facebook SOTTO A CHI COCA – AL PORTO DI GIOIA TAURO SONO STATI SEQUESTRATI QUASI 400 CHILI DI COCAINA .. x.com