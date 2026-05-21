Una serie disponibile su Prime Video sta conquistando il pubblico, e tra i personaggi più apprezzati c’è Dean. L’attore che lo interpreta ha una relazione di lunga data, durata 14 anni, con la stessa partner. È stato lui stesso a raccontare che è stata la fidanzata a incoraggiarlo a prendere parte alla serie e a interpretare il ruolo. La coppia mantiene la propria relazione lontano dai riflettori, senza ulteriori dettagli pubblici sulle rispettive vite private.

Se oggi possiamo dire con facilità «è perfetto per il ruolo», c’è chi lo aveva capito prima di tutti: Victoria Lovatsis, fidanzata di Stephen Kalyn nella vita reale. I due stanno insieme da praticamente sempre, ben 14 anni. E, a giudicare dal brillocco che fa capolino sull’anulare sinistro di lei, sembrano anche molto vicini alle nozze. La loro storia sarebbe iniziata nel 2012, ancora prima dell’uscita della saga letteraria da cui è tratta la serie. Stephen Kalyn ha raccontato recentemente: «La mia fidanzata aveva letto i libri anni fa e il suo personaggio preferito era Dean. Quando hanno annunciato la serie mi ha detto: “Non hai alternative, devi essere lui”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stephen Kalyn di Off Campus è fidanzato da 14 anni, ed è stata la sua ragazza a spingerlo a interpretare Dean

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