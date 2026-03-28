In un’intervista a Today, il cantante Eddie Brock ha dichiarato di essere fidanzato da cinque anni, senza svelare l’identità della ragazza. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, ma l’artista non ha fornito ulteriori dettagli sulla relazione. La conferma della relazione stabile viene così comunicata ufficialmente, mentre restano sconosciute le informazioni sulla partner.

In un’intervista a Today il cantante Eddie Brock ha confessato di essere felicemente fidanzato da cinque anni. E cosa si sa di questa misteriosa ragazza? Niente. C’è il massimo riserbo e persino sui social, dove si possono trovare indizi di ogni tipo, non v’è alcuna traccia che possa portare anche solo a qualche scampolo di informazione. L’artista, diventato famoso con il brano “ Non è mica te ”, ha ammesso di avere una fidanzata storica ma non ha mai parlato pubblicamente di lei né postato foto di coppia sui social. Dunque, non sappiamo chi sia la donna che ha rubato il cuore a Eddie Brock. Qualche informazione in più, invece, la abbiamo Genitori di Eddie Brock: chi sono? La passione per la musica grazie al papà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Eddie Brock è fidanzato da cinque anni, ma l’identità della ragazza è un mistero

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