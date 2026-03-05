Piano strategico della cultura | su cosa punta Genova da qui al 2030

La giunta comunale di Genova ha approvato il piano strategico della cultura 2027-2030 intitolato “La cultura è Casa Tua: Genova, città che partecipa”. Il documento definisce le linee guida e gli interventi previsti per lo sviluppo culturale della città nei prossimi anni. La decisione è stata presa durante una riunione ufficiale e comunicata attraverso un comunicato stampa.

La giunta di palazzo Tursi ha approvato il piano strategico della cultura 2027-2030 dal titolo "La cultura è Casa Tua: Genova, città che partecipa". Il nuovo piano è finalizzato alla programmazione, alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino ed è stato proposto dall'assessore alla cultura Giacomo Montanari. "Con questo piano strategico pluriennale intendiamo dare alla cultura un orizzonte chiaro, ambizioso e condiviso. 'La Cultura è Casa Tua' non è solo un titolo, ma una...

