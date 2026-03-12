leonardo presenta il piano industriale 2030 ricavi a 30 miliardi e strategia su ai e dati

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, presieduto da Stefano Pontecorvo, ha approvato il nuovo piano industriale 2026-2030. Il documento prevede ricavi di 30 miliardi di euro e una strategia focalizzata su intelligenza artificiale e gestione dei dati. L’obiettivo è rafforzare la posizione del Gruppo nel settore high-tech della sicurezza globale.

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, presieduto da Stefano Pontecorvo, ha approvato l’aggiornamento del piano industriale 2026-2030, delineando una traiettoria che punta a consolidare il Gruppo come player high-tech della sicurezza globale. E la Borsa ha accolto il nuovo piano aziendale con fiducia, con le azioni Leonardo che nella mattinata di giovedì 12 marzo hanno registrato un balzo clamoroso: dall’apertura a 57,12 euro sono schizzate sopra 66 euro alle ore 11:00. Leonardo aggiorna il Piano Industriale 2026-2030. Come viene riportato in una nota, sotto la guida dell’ ad Roberto Cingolani, l’azienda evolve verso una One Company multinazionale, integrando cybersecurity, intelligenza artificiale e high performance computing come pilastri strategici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

