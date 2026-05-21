Stellantis | piano da 60 mld quattro brand globali al centro

Stellantis ha annunciato un piano strategico quinquennale dal valore di 60 miliardi di euro, chiamato Fastlane 2030. L’obiettivo è aumentare la crescita e migliorare la redditività attraverso diverse iniziative. Il piano prevede anche una semplificazione del modello operativo e una redistribuzione del capitale verso le aree considerate più redditizie. Quattro brand globali sono al centro di questa strategia, che mira a rafforzare la posizione dell’azienda sui mercati internazionali.

Milano, 21 mag. (askanews) – Stellantis presenta Fastlane 2030, piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro per accelerare crescita e redditività, semplificare il modello operativo e indirizzare il capitale verso le aree a maggiore rendimento. Il piano, illustrato ad Auburn Hills dal ceo Antonio Filosa, poggia su sei pilastri: gestione più mirata dei marchi, investimenti in piattaforme e tecnologie globali, partnership, ottimizzazione dell’impronta industriale, eccellenza nell’esecuzione e rafforzamento delle regioni. Il 60% degli investimenti, pari a 36 miliardi, sarà destinato a marchi e prodotti, mentre il restante 40%, pari a 24 miliardi, andrà a piattaforme globali, propulsori e tecnologie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Level1 Links With Friends Show November 26 2025: Apple Says No to Mac Pro

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cdp, 2,3 mld alle Pmi: via libera dal Cda. Credito e mezzogiorno al centro del piano di interventi

Leggi anche: Gruppo Cap, via libera da assemblea ad aggiornamento piano industriale al 2037, investimenti oltre 1 mld euro ?

Stellantis: la nuova piattaforma STLA One e tutte le novità del piano FastlaneNuovi modelli, razionalizzazione dei marchi e 60 miliardi di investimenti: è questo il nuovo piano strategico FaSTLAne che il gruppo Stellantis ha presentato ad Auburn Hills, a pochi chilometri da Det ... quattroruote.it

Stellantis: piano da 60 mld, quattro brand globali al centroMilano, 21 mag. (askanews) – Stellantis presenta Fastlane 2030, piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro per accelerare crescita e redditività, semplificare il modello operativo e indirizz ... askanews.it