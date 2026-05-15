Gruppo Cap via libera da assemblea ad aggiornamento piano industriale al 2037 investimenti oltre 1 mld euro ?

L’assemblea dei soci di Gruppo Cap ha dato il via libera all’aggiornamento del piano industriale e di sostenibilità, che si estende fino al 2037. Il nuovo piano prevede investimenti superiori a un miliardo di euro e rappresenta un cambiamento significativo per il servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano. La decisione è stata presa nella riunione di ieri, con l’approvazione della maggioranza dei partecipanti. L’azienda ha comunicato che le modifiche riguardano principalmente gli obiettivi di sviluppo e di investimento a lungo termine.

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Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Gruppo Cap ha approvato l'aggiornamento 2026 del Piano industriale e di sostenibilità, che segna un punto di svolta per il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Grazie al prolungamento dell'affidamento al 2037, l'utility mette in campo un volume di interventi senza precedenti per affrontare le nuove sfide normative e climatiche, dal recepimento delle direttive europee sulle acque potabili e sulle acque reflue, fino alla cybersecurity. Un impegno industriale solido, confermato da performance costantemente in Classe A per la maggior parte degli indicatori Arera e da una soddisfazione del cliente pari al 97,7%. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gruppo Cap, via libera da assemblea ad aggiornamento piano industriale al 2037, investimenti oltre 1 mld euro ? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ancient treasures in his hand, modern wealth at his feet—he rules two worlds#drama Sullo stesso argomento Gruppo Cap, ecco i nomi nel nuovo Cda: pronto il piano da un miliardo per l'acqua a MilanoYuri Santagostino rimane alla guida di gruppo Cap per il prossimo triennio nel doppio ruolo di presidente e amministratore delegato. NextGeo, ok di Invitalia al piano industriale da 23,5 mln: capannone industriale a NapoliNext Geosolutions ottiene il via libera da Invitalia al finanziamento di un piano di sviluppo industriale da circa 23,5 milioni di euro, con... Gruppo Cap, via libera da assemblea ad aggiornamento piano industriale al 2037, investimenti oltre 1 mld euro ?L'assemblea dei soci di Gruppo Cap ha approvato l'aggiornamento 2026 del Piano industriale e di sostenibilità, che segna un punto di svolta per il servizio idrico integrato della Città metropolitana d ... adnkronos.com Gruppo CAP e il servizio idrico integrato nella Città metropolitana di MilanoGruppo CAP è l’azienda a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano e in diversi altri comuni delle province di Monza e ... affaritaliani.it