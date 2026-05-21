Stellantis partner di Leapmotor Dongfeng e Tata | per resistere serve collaborare

L’azienda automobilistica ha annunciato una riduzione della produzione in Europa di oltre 800.000 veicoli all’anno, senza pianificare chiusure di stabilimenti. Contestualmente, ha stretto accordi di collaborazione con altre grandi case automobilistiche in Cina e India, puntando a rafforzare la presenza sui mercati internazionali. La decisione di tagliare la produzione arriva in un momento di sfide economiche e di mercato, mentre le partnership mirano a ottimizzare risorse e capacità produttive.

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Non esiste una "aritmetica delle opinioni", non si possono moltiplicare le dichiarazioni ufficiali per le percentuali di oscillazione in negativo o positivo di un titolo in Borsa, sperando poi di arrivare a capire i fatti. A questi si arriva dopo, anche ad anni di distanza, valutando invece gli effetti di un nuovo modo di fare l’industria dell’auto, dove non c’è contrapposizione ma casomai collaborazione con altri marchi concorrenti. "In Europa, ridurremo la capacità produttiva di oltre 800.000 unità, avvalendoci di partnership e piani di riconversione. Si tratta di un'operazione che verrà attuata senza alcuna chiusura di stabilimenti".... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stellantis partner di Leapmotor, Dongfeng e Tata: per resistere serve collaborare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bugün otomobil dünyasnda kimsenin tahmin etmedii bir el skma yaand. Sullo stesso argomento Stellantis, torna l'ipotesi di un asse con DongfengTorna alla ribalta il colosso cinese Dongfeng, tra l'altro azionista di Stellantis con una quota residua intorno all'1%, per un possibile accordo con... Stellantis e Dongfeng, accordo per produzione di Voyah in EuropaUn nuovo punto nella collaborazione di lunga data tra Stellantis e Dongfeng che passa per il marchio premium Voyah. Stellantis and Dongfeng Announce their Intention to Form a European Joint Venture (to build Dongfeng cars in France) reddit Stellantis, prima Leapmotor e ora Dongfeng: come l’auto cinese arriva in EuropaEra il 2023 quando Tavares comprò il 20% di Leapmotor per 1,5 miliardi di euro. Ora la produzione in Europa è sempre più vicina. ilsole24ore.com Leapmotor, il partner cinese di Stellantis torna in rosso ma accelera su vendite, investimenti e tecnologiaRicavi a 10,8 miliardi di yuan (1,4 miliardi di euro) nel primo trimestre, chiuso in perdita anche per l’aumento delle spese in ricerca e sviluppo. Vola l’export (+442%) con quasi 1.000 punti vendita ... milanofinanza.it