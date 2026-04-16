Si riaccende l'ipotesi di una collaborazione tra il gruppo automobilistico e Dongfeng, azienda cinese azionista di Stellantis con una quota dell’1%. Le discussioni riguardano un possibile accordo tra le due società, che tornano a confrontarsi su questo fronte. La notizia si aggiunge alle vicende che coinvolgono il gigante automobilistico e il suo azionista cinese, senza ulteriori dettagli sui termini dell’eventuale intesa.

Torna alla ribalta il colosso cinese Dongfeng, tra l'altro azionista di Stellantis con una quota residua intorno all'1%, per un possibile accordo con il gruppo. La partnership, come riporta Bloomberg, riguarderebbe l'utilizzo da parte cinese di fabbriche in Europa, quelle in particolare sottoutilizzate, e in Cina per Stellantis. Ma si parla anche di interesse ad acquisire siti. La notizia ha subito fatto alzare le antenne ai sindacati in vista dell'imminente presentazione, da parte del ceo Antonio Filosa (in foto), del piano strategico globale del gruppo. Ed ecco che l'attenzione delle organizzazioni dei lavoratori, guardando all'Italia, si è subito incentrata su Cassino, il cui impianto è quello in maggiore sofferenza (-37,4% la produzione tra gennaio e marzo) e l'unico, Atessa per i furgoni a parte (-5,8%), con il segno negativo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis, torna l'ipotesi di un asse con Dongfeng

Notizie correlate

“Stellantis tratta con Dongfeng l’affitto delle fabbriche Ue e la produzione congiunta di auto”Non solo le chiacchiere con Xiaomi e Xpeng, ma anche la possibilità di rilanciare una partnership con Dongfeng Motor, storico collaboratore di...

Stellantis, asse elettrico con LeapmotorPer Leapmotor, partner cinese di Stellantis, si intravede un futuro come punto di riferimento per i veicoli elettrificati del gruppo.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Stellantis, torna l'ipotesi di un asse con Dongfeng; Stellantis: ipotesi sviluppo Opel elettrica in Spagna con Leapmotor (media); Nuove voci su Stellantis e Dongfeng: possibile intesa per Europa e Cina | Quattroruote.it; Stellantis, volano le consegne. Filosa ridisegna il puzzle cinese.

Stellantis, torna l'ipotesi di un asse con DongfengTorna alla ribalta il colosso cinese Dongfeng, tra l'altro azionista di Stellantis con una quota residua intorno all'1%, per un possibile accordo con il gruppo. La partnership, come riporta Bloomberg, ... ilgiornale.it

Stellantis riparte e guarda alla Cina: 1,4 milioni di veicoli nel trimestre, cresce l’asse con DongfengBoom delle consegne e trattative globali: mentre il gruppo accelera, Ferrari prepara la svolta elettrica con Luce ... giornalelavoce.it

AMSTERDAM: LA NUOVA FRONTIERA DI STELLANTIS TRA RISANAMENTO E SFIDE Amsterdam è diventata il teatro del riscatto di Stellantis, all'indomani di un 2025 definito "orribile". Durante l'assemblea degli azionisti, John Elkann ha ottenuto un quasi pl - facebook.com facebook

Stellantis, consegne in crescita del 12% nel primo trimestre 2026 e titolo in rialzo a Piazza Affari x.com