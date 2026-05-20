Stellantis e Dongfeng hanno firmato un accordo per avviare la produzione del modello Voyah in Europa. I due gruppi prevedono di ampliare la collaborazione attraverso la creazione di un impianto dedicato alla produzione del veicolo. La decisione rientra nelle strategie delle aziende per rafforzare la presenza nel mercato europeo dei veicoli elettrici. La partnership include anche piani di sviluppo congiunto di tecnologie e innovazioni nel settore automotive. La produzione dovrebbe partire entro i prossimi mesi, con obiettivi di espansione commerciale.

Un nuovo punto nella collaborazione di lunga data tra Stellantis e Dongfeng che passa per il marchio premium Voyah. I due produttori di recente hanno firmato un memorandum d'intesa non vincolante. Le parti prevedono di espandere ulteriormente la loro partnership che dura da 34 anni, con l'intenzione di creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la distribuzione, la produzione, gli acquisti e l'ingegneria dei veicoli a nuova energia (Nev) di Dongfeng, con un focus iniziale su mercati selezionati in Europa. Nell'ambito del progetto, i partner intendono costituire una nuova joint venture con sede in Europa, guidata da Stellantis e detenuta al 51:49. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stellantis e Dongfeng, accordo per produzione di Voyah in Europa

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