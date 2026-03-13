Alfa Romeo Maserati e le fabbriche di Modena e Cassino | chi può entrare nella via cinese di Stellantis in Italia

Alfa Romeo e Maserati sono al centro di un progetto di espansione, con le fabbriche di Modena e Cassino coinvolte in una strategia definita come “via cinese” di Stellantis in Italia. La discussione riguarda chi possa accedere a questa strada, focalizzandosi sui marchi e sugli stabilimenti. La questione si concentra sui confini delle aree produttive e sulle decisioni aziendali relative a questa iniziativa.

La Maserati e l' Alfa Romeo sul fronte dei marchi. Quindi Modena e Cassino, se si guarda alle fabbriche. Potrebbe essere questa la traiettoria della "via cinese" di Stellantis, che secondo Bloomberg ha un dialogo aperto con costruttori di Pechino per alleggerire il peso della struttura europea. I riflessi, inevitabilmente, si avrebbero anche in Italia, già diventato fanalino di coda nella produzione del gruppo franco-italiano. Le interlocuzioni in corso – spiegava giovedì l'agenzia di stampa finanziaria – sono su tre livelli: la possibilità per i cinesi di produrre in stabilimenti sotto utilizzati, la possibilità di acquisire quote di alcuni marchi e l' ingresso nel capitale nel caso di scorporo della divisione europea.

