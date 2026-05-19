Stellantis comunica che dal 2028 sarà avviata la produzione di un’auto elettrica di piccole dimensioni nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. La notizia arriva a pochi giorni dalla presentazione del nuovo piano industriale di Antonio Filosa, mentre i sindacati esprimono preoccupazione per i tempi lunghi e le incertezze ancora presenti. La decisione riguarda un modello specifico destinato al mercato urbano, ma non sono stati forniti dettagli sui numeri di produzione o sulle modalità di implementazione.

Una piccola autovettura elettrica per Pomigliano d’Arco. A due giorni dalla presentazione del piano industriale di Antonio Filosa, Stellantis continua a centellinare le anticipazioni. E ne arriva una anche per l’Italia. La fabbrica campana ospitare un “innovatico progetto” di e-car, compatta ed economicamente accessibile: un segmento “ad alto potenziale” e che avrà come mercato di riferimento l’ Europa. L’inizio della produzione è prevista nel 2028 e il target di prezzo è intorno ai 15mila euro. Tutto rientra nel perfetto identikit tracciato lo scorso settembre dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sugli standard delle auto elettriche made in Eu per contrastare l’ invasione delle cinesi: piccola e accessibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis annuncia una e-car a Pomigliano dal 2028. I sindacati: “Tempi lunghi, incognite restano”

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Stellantis: Pomigliano rinasce

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