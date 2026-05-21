Stellantis cambia tutto | addio solo elettrico torna la mitica 2CV e arrivano 60 nuovi modelli

Durante l’Investor Day 2026, Stellantis ha annunciato un nuovo piano strategico denominato FaSTLAne 2030, con un investimento di 60 miliardi di euro. Tra le novità, il gruppo ha comunicato che abbandonerà l’orientamento esclusivamente elettrico per reintrodurre modelli storici come la 2CV. Inoltre, è stato annunciato l’arrivo di 60 nuovi modelli nei prossimi anni, senza specificare ulteriori dettagli sui singoli veicoli o le tempistiche di produzione.

In occasione dell’Investor Day 2026, Stellantis ha presentato FaSTLAne 2030, il nuovo piano strategico da 60 miliardi di euro con cui il gruppo punta ad accelerare crescita e redditività nei prossimi cinque anni. Il piano, illustrato dal ceo Antonio Filosa e aperto dal presidente John Elkann. 🔗 Leggi su Today.it

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