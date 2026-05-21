Stellantis a dicembre il piano di rilancio per Maserati In arrivo due nuove ammiraglie

A dicembre, Stellantis presenterà un nuovo piano di rilancio dedicato a Maserati, con l’obiettivo di rafforzare la posizione del marchio nel settore. Sono previste due nuove vetture di grande prestigio, considerate ammiraglie della gamma. La strategia di mercato si concentra sulla crescita del marchio, che recentemente è stato associato anche alle ambizioni di espansione di un produttore cinese. La pianificazione si inserisce in un quadro più ampio di investimenti e sviluppi futuri.

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