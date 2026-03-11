Stellantis 60 esuberi incentivati a Termoli | lasceranno il posto di lavoro entro dicembre

Stellantis ha annunciato che entro dicembre 2026 circa 60 lavoratori dello stabilimento di Termoli, dedicato alla produzione di motori, lasceranno il loro impiego attraverso un incentivo all'esodo. La decisione riguarda una riduzione del personale prevista nel quadro di riorganizzazione della fabbrica. La notizia è stata comunicata ufficialmente ai dipendenti interessati.

Un nuovo taglio per lo stabilimento di Stellantis a Termoli. La fabbrica, specializzata nella produzione di motori, vedrà scendere di almeno 60 addetti la propria pianta organica entro la fine del 2026. L'azienda e i sindacati – tutti tranne la Fiom – hanno trovato un accordo per una nuova procedura di esodo incentivato: i sessanta dipendenti lasceranno il loro posto entro il 31 dicembre e si tratterà principalmente di persone che matureranno i requisiti per la pensione nei prossimi anni. Mentre per la Uilm Molise si tratta di uno "strumento volontario che permette di affrontare con responsabilità una fase complessa per il nostro stabilimento", la Fiom territoriale ha espresso contrarietà e non ha sottoscritto l'accordo ritenendo che continui a ridurre l'occupazione nel sito produttivo.

