Questa settimana, tra le notizie più seguite, si parla di un artista noto per la sua attenzione verso Ema Stokholma, e di un attore che si sposa nuovamente a Napoli. Inoltre, un famoso ballerino e conduttore ha ritrovato una modella con cui ha avuto una relazione in passato. La newsletter di Vanity presenta ogni settimana tre fatti che spesso rimangono nascosti o poco noti al pubblico generale. Sono dettagli che spesso sfuggono ai media più diffusi e che attirano l'interesse dei lettori più curiosi.

Samurai Jay, la vera «Ossessione» è Ema Stokholma Altro che Belén, la vera Ossessione di Samurai Jay è Ema Stokholma. Tra i due, infatti, è nata un’intesa speciale durante il Festival di Sanremo: lui in gara, lei impegnata a raccontare i retroscena della kermesse in radio. Da quel momento, tra incontri dietro le quinte e lunghe chiacchierate, il loro rapporto si è fatto sempre più stretto. Nessuna conferma ufficiale e nessun indizio sui social: il legame tra il cantante e la conduttrice continua a crescere lontano dai riflettori. Salvatore Esposito, matrimonio bis a Napoli Salvatore Esposito è pronto a festeggiare (di nuovo) il suo matrimonio con Paola Rossi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La vera «ossessione» di Samurai Jay è Ema Stokholma, Salvatore Esposito si sposa (di nuovo) a Napoli e Stefano De Martino ritrova Gilda Ambrosio

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