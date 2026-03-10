Stefano De Martino è stato visto in diverse occasioni in compagnia di donne, ma sembra che il suo pensiero sia rivolto principalmente al figlio. Recentemente, è stato fotografato insieme a Gilda D'Ambrosio e Brenda Lodigiani, mentre si dedica a momenti con il bambino. Non ci sono altre informazioni su eventuali relazioni o impegni sentimentali al momento.

L'amore non sembra essere al centro dei pensieri di Stefano De Martino. Sebbene i paparazzi continuino a sorprenderlo insieme a donne diverse, il conduttore di "Affari Tuoi" è concentrato su altro. Tornato in tv alla guida di "Stasera tutto è possibile" e già al lavoro sulla prossima edizione del Festival di Sanremo l'ex ballerino di Amici non sembra avere tempo l'amore con la A maiuscola e gli ultimi gossip che lo riguardano sembrano confermarlo. L'addio a Gilda e l'amicizia con Brenda. Negli ultimi tempi Stefano De Martino era stato fotografato spesso insieme alla stilista partenopea Gilda Ambrosio e la loro storica amicizia sembrava essersi trasformata in qualcosa di serio a detta degli esperti di gossip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stefano De Martino, da Gilda D'Ambrosio a Brenda Lodigiani: l'unico vero amore è il figlio

Articoli correlati

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekendCare lettrici e cari lettori, bentrovati! La primavera è alle porte e, mentre il Festival di Sanremo si è appena concluso con la vittoria di Sal Da...

Stefano De Martino potrebbe portare Brenda Lodigiani a Sanremo 2027?Da quando è stato annunciato che sarà lui il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, i fan hanno iniziato a immaginare quale...

Contenuti utili per approfondire Stefano De Martino da Gilda D'Ambrosio...

Temi più discussi: Nella finale del Festival Carlo Conti investirà Stefano De Martino come suo erede per Sanremo 2027?; La fiaba di Stefano De Martino, da ballerino a star di Sanremo. (ma c'è chi mette in dubbio le sue competenze musicali); Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; Dove vive Stefano De Martino?.

Sanremo 2027 con Stefano De Martino, primi retroscena blindatissimi sull’organizzazione e la possibile co-conduttrice famosaSanremo 2027 prende forma con Stefano De Martino alla conduzione. Spuntano i nomi di regista e scenografo, le parole del conduttore su Alessandro Cattelan e un’indiscrezione su Francesca Fagnani come ... gay.it

Stefano De Martino svela chi ha chiamato quando ha saputo che sarebbe stato il conduttore di Sanremo 2027Stefano De Martino è stato raggiunto da Stefano Corti per il programma targato Italia Uno Le Iene e grazie alle domande di Corti, Stefa ... isaechia.it

C’è poco da dire: Stefano De Martino negli ultimi anni ha conquistato il pubblico con simpatia, ironia e una grande naturalezza davanti alle telecamere. Puntata dopo puntata è diventato uno dei volti più apprezzati della TV italiana. - facebook.com facebook

Al Bano presenterà una canzone a Stefano De Martino per partecipare a #Sanremo2027: “Ho la sanremite acuta. Sono cresciuto in un paesino in cui Sanremo era il secondo Natale, era il Natale pagano. Io amo la gara” #SanMarinoSongContest #SanMarino x.com