Stefania Nobile era pronta a partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma all’ultimo momento la sua presenza è stata cancellata. La decisione è stata comunicata poco prima dell’inizio del programma, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La concorrente, nota per il suo percorso nel mondo dello spettacolo, aveva già iniziato le procedure di preparazione e aveva condiviso alcuni momenti sui social, ma la sua partecipazione è stata improvvisamente annullata.

È proprio il caso di dirlo: questa edizione de L’ Isola dei Famosi sembra davvero non voler partire per Stefania Nobile. Un nome che, nel corso degli anni, è tornato più volte vicino al reality di Canale 5, senza mai riuscire a varcare definitivamente la soglia della partenza. Il suo legame con il programma non è infatti una novità. Già nel 2016 Stefania Nobile e sua madre Wanna Marchi erano state contattate per diventare naufraghe. Avevano anche firmato il contratto, ma all’ultimo momento la loro partecipazione era saltata, lasciando spazio a polemiche e discussioni. A distanza di dieci anni, la storia sembrava destinata a ripetersi. Banijay Italia avrebbe nuovamente corteggiato Stefania Nobile per la nuova edizione del reality, che dovrebbe essere registrato nelle Filippine e condotto da Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Stefania Nobile verso l’Isola dei Famosi, poi lo stop improvviso

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