Nell’edizione del 2026 dell’Isola dei Famosi, Stefania Nobile non prenderà parte al reality. La decisione deriva da un problema legale che ha impedito il suo coinvolgimento, chiudendo definitivamente ogni possibilità di collaborazione tra l’attrice e il programma. Per la seconda volta nella storia del reality, una trattativa avviata si è conclusa senza accordo. La normativa vigente ha escluso ogni possibilità di deroga, lasciando quindi la partecipazione impossibile.

Stefania Nobile e l’Isola dei Famosi sembrano destinati a non incontrarsi mai. Per la seconda volta nella storia del reality, una trattativa che sembrava ben avviata si è conclusa con un nulla di fatto, e questa volta il motivo è inequivocabile: la legge non lascia margini di interpretazione. A rivelare i dettagli del retroscena è stato il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, spiegando che Banijay Italia aveva corteggiato a lungo la Nobile per includerla nel cast della nuova edizione del programma, che sarà registrata nelle Filippine e andrà in onda su Canale 5 tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2026, probabilmente di lunedì, con un numero di puntate compreso tra otto e dieci. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Isola dei Famosi 2026, Stefania Nobile esclusa: il motivo

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