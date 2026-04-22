Ex protagonista del Grande Fratello verso l’Isola dei Famosi? L’indiscrezione clamorosa

Un ex concorrente del Grande Fratello potrebbe partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, secondo alcune indiscrezioni. Il reality di Mediaset, che sarà registrato durante l’estate nelle Filippine e trasmesso in autunno, è tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva. La trasmissione non andrà più in diretta, ma sarà registrata prima della messa in onda.

L'Isola dei famosi è tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset. Il reality show non andrà più in diretta ma verrà registrato in estate nelle Filippine e mandato in onda ad inizio autunno sui teleschermi di Canale 5. In queste ore sta facendo molto parlare una possibile partecipazione di un'ex protagonista del Grande Fratello all'Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da Grazia Sambruna sul portale Now Mag ci sarebbero buone possibilità di vedere Zeudi Di Palma come naufraga. La nota giornalista ha fatto sapere: "Banijay ha dimostrato un forte interesse verso Zeudi Di Palma, ex gieffina e Miss Italia in streaming nel 2021.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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