Garlasco Stefania Cappa sui video intimi di Chiara Poggi e Stasi | Lei me ne parlava con serenità
A Garlasco, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo ai video intimi che coinvolgono Chiara Poggi e un'altra persona. Secondo quanto riferito, Chiara Poggi avrebbe parlato di questi video con serenità. Le testimonianze dei familiari sono state raccolte in un contesto giudiziario e riguardano aspetti della vita privata della vittima.
Le nuove testimonianze dei familiari, tra cui quella della cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, riaprono nuove piste sul possibile movente dell’omicidio e sui video intimi della vittima Si riapre uno dei capitoli più delicati del delitto di Garlasco.Nelle nuove audizioni raccolte dagli investigatori emergono dettagli che riportano al centro dell’inchiesta il rapporto tra la vittima e Alberto Stasi,ma soprattutto l’ipotesi che alcuni video privati custoditi nella camera di Chiara possano aver avuto un ruolo nella vicenda che oggi vede nuovamente attenzionato Andrea Sempio. A parlare davanti ai magistrati sono stati il fratello della vittima, Marco Poggi,e le cugine Stefania e Paola Cappa.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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