Garlasco Stefania Cappa sui video intimi di Chiara Poggi e Stasi | Lei me ne parlava con serenità

A Garlasco, Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo ai video intimi che coinvolgono Chiara Poggi e un'altra persona. Secondo quanto riferito, Chiara Poggi avrebbe parlato di questi video con serenità. Le testimonianze dei familiari sono state raccolte in un contesto giudiziario e riguardano aspetti della vita privata della vittima.

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