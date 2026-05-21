Questa mattina, un rappresentante del governo italiano ha comunicato di aver recuperato anche il corpo di una donna coinvolta nell’incidente avvenuto nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. La vittima è identificata come una sub italiana di nome Giorgia Sommacal, deceduta insieme a un’altra ricercatrice durante un’immersione che ha provocato la morte di complessivamente cinque persone. La Farnesina ha richiesto dettagli per l’identificazione e ha espresso preoccupazione riguardo alla possibilità di un riconoscimento diretto.

Il corpo di Giorgia Sommacal è stato recuperato ieri, insieme a quello della ricercatrice Muriel Oddenino, al termine delle difficili operazioni nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, dove giovedì scorso hanno perso la vita cinque sub italiani durante un’immersione. E Carlo Sommacal, padre della 23enne, morta in quelle grotte insieme alla madre Monica Montefalcone, docente del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Genova e moglie di Carlo, al Corriere ha provato a raccontare il dolore di queste ore: “Stamattina mi ha chiamato la Farnesina: hanno recuperato anche il corpo della mia Giorgia. Adesso le hanno ritrovate entrambe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stamattina mi ha chiamato la Farnesina: hanno recuperato anche il corpo della mia Giorgia. Ho mandato dettagli per l’identificazione, ho paura di non avere la forza per il riconoscimento diretto”: le parole di Carlo Sommacal

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