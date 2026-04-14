Beppe Braida, conosciuto figura del piccolo schermo fino al 2009, ha dichiarato di non essere più stato chiamato in televisione senza sapere il motivo. Ha spiegato di aver cercato di adattarsi emotivamente alla situazione, ma di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico. Inoltre, ha riferito di essere sparito dai palinsesti e di aver deciso di ripartire partecipando a eventi pubblici nelle piazze.

Il comico racconta lo stop improvviso dopo il 2009, la “evaporazione” dello spettacolo e la rinascita tra teatri e live: “Scoprii da TvBlog di essere stato sostituito a Colorado” “Sono sparito dalla tv e non so il perché, ma ho reagito ripartendo dalle piazze“: così Beppe Braida, un nome che in molti ricordano bene perché tra i protagonisti del piccolo schermo, almeno fino al 2009. E poi? Come racconta a Libero, è arrivato un stop. Sono tanti quelli che lo riconoscono ancora per strada, c’è chi ne sbaglia il cognome (“Beppe Bralla”) e chi gli chiede direttamente come mai non si vede più in tv: “Una volta dicevo cose assurde tipo ‘ora mi occupo degli spurghi dei pozzi neri’, ma ora, essendo la domanda sempre più ricorrente, concludo con ‘non lo so, bisognerebbe domandarlo a quelli della tv'”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi hanno più chiamato in tv, non ho idea del perché, non sono l’unico. Il mio corpo ha provato ad adeguarsi emotivamente e ho iniziato a soffrire di attacchi di panico”: Beppe Braida racconta

“Ho abortito e non mi perdonerò mai, atto di egoismo mostruoso. Ho provato ad avere figli, ma ho perso l’embrione. Il karma mi ha punita”: Antonella Elia commossaAntonella Elia si è commossa durante la puntata di ieri 26 gennaio de “La volta buona”.

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«Sono sparito dalla tv e non so il perché, ma ho reagito ripartendo dalle piazze». Beppe Braida è uno di quei volti che tutti ricordano per l’ironia con cui prendeva di mira i telegiornali e il mondo dell’informazione, prima a Zelig, poi a Colorado. Ma la sua storia - facebook.com facebook