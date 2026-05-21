Stadio Sinigaglia manca da abbattere solo l' ultimo pezzo della curva lariana

Da quicomo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori allo Stadio Sinigaglia sono in corso da alcuni giorni e riguardano principalmente la demolizione dell’ultima porzione della curva dei tifosi della squadra locale. Questa fase si sta svolgendo senza interruzioni e dovrebbe concludersi a breve. La nuova struttura in cemento armato, prevista dal progetto, sostituirà l’attuale curva. I costi di questa operazione sono interamente a carico dell’amministrazione comunale. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi di completamento dei lavori.

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Iniziati nei giorni scorsi, i lavori preseguono incessanti allo Stadio Sinigaglia per abbattere tutta la curva dei tifosi lariani che verrà poi sostituita, come da progetto, da una struttura in cemento armato i cui costi saranno interamente sostenuti, per la gioia di Palazzo Cernezzi, dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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