Mentre il nuovo stadio divide il vecchio Sinigaglia rinasce | curva dopo curva
Il nuovo stadio sta suscitando discussioni, mentre il vecchio Sinigaglia sta riaprendo i battenti con lavori di ristrutturazione che riguardano diverse curve. Nel frattempo, il Como ha ottenuto matematicamente l'accesso all'Europa League, lasciando la Champions League ormai molto difficile a una sola giornata dalla conclusione del campionato. La questione dello stadio è tornata a essere un tema di attualità, influenzando le dinamiche della società calcistica locale.
Mentre il Como ha già messo in cassaforte l'Europa League, con la Champions che a una sola giornata dalla fine del campionato appare un sogno piuttosto improbabile, la questione dello stadio è tornata prepotentemente d'attualità. Messa da parte almeno per qualche giorno la battaglia che si. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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