Mentre il nuovo stadio divide il vecchio Sinigaglia rinasce | curva dopo curva

Il nuovo stadio sta suscitando discussioni, mentre il vecchio Sinigaglia sta riaprendo i battenti con lavori di ristrutturazione che riguardano diverse curve. Nel frattempo, il Como ha ottenuto matematicamente l'accesso all'Europa League, lasciando la Champions League ormai molto difficile a una sola giornata dalla conclusione del campionato. La questione dello stadio è tornata a essere un tema di attualità, influenzando le dinamiche della società calcistica locale.

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