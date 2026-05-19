Mentre il nuovo stadio divide il vecchio Sinigaglia rinasce | curva dopo curva

Da quicomo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo stadio sta suscitando discussioni, mentre il vecchio Sinigaglia sta riaprendo i battenti con lavori di ristrutturazione che riguardano diverse curve. Nel frattempo, il Como ha ottenuto matematicamente l'accesso all'Europa League, lasciando la Champions League ormai molto difficile a una sola giornata dalla conclusione del campionato. La questione dello stadio è tornata a essere un tema di attualità, influenzando le dinamiche della società calcistica locale.

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Mentre il Como ha già messo in cassaforte l'Europa League, con la Champions che a una sola giornata dalla fine del campionato appare un sogno piuttosto improbabile, la questione dello stadio è tornata prepotentemente d'attualità. Messa da parte almeno per qualche giorno la battaglia che si. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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