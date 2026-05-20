Stadio Sinigaglia quasi mezza curva già demolita | il video

Nelle immagini si vede che quasi metà della curva dello stadio Sinigaglia è stata demolita. I lavori procedono rapidamente e sono programmati per completarsi entro la fine della settimana. Gli operai stanno lavorando senza sosta, rispettando un cronogramma molto preciso. La demolizione riguarda principalmente la parte più vecchia e danneggiata della struttura. La rimozione si sta svolgendo in modo ordinato, senza incidenti segnalati. La fine dei lavori sembra ormai imminente e il cantiere si avvicina alla conclusione.

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Si corre contro il tempo regolati da un orologio svizzero. La vecchia curva dello stadio Sinigaglia sarà solo un “innocente” ricordo entro la fine della settimana. Già oggi, infatti, una buona parte della curva, dopo che i seggiolini bianchi e blu sono stati disinstallati, è stata demolita dagli. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stadio Sinigaglia, la stoccata dei francesi Sullo stesso argomento Mentre il nuovo stadio divide, il vecchio Sinigaglia rinasce: curva dopo curvaMentre il Como ha già messo in cassaforte l'Europa League, con la Champions che a una sola giornata dalla fine del campionato appare un sogno... Testa già al Sora, la Curva: "Allo stadio per vincere"La vittoria di Giulianova è certamente una delle più importanti conquistate dall’Ancona in questo campionato, oltre a costituire il tredicesimo... Stadio, gli scavatori smontano i tubolari. Svolta civica: Chiediamo trasparenzaAvanti tutta. Anche oggi i lavori per la ristrutturazione della nuova curva dello stadio Sinigaglia proseguono senza sosta, con due scavatori in azione per lo smontaggio dei tubolari. Intanto la lista ... laprovinciadicomo.it Como, Stadio Sinigaglia: ecco il progetto della nuova curva (pare rettangolare). L’avvio della costruzione e gli estratti del verbale che oggi ha dato l’okAlcune ore fa abbiamo pubblicato l’immagine che racconta l’avvio dei lavori di smantellamento della curva in tubolari dello Stadio Sinigaglia. Come noto secondo le norme Uefa dovrà essere sostituita d ... comozero.it