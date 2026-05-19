A Riccione arriva Spring Break Italy | attesi 4 mila giovani da tutta Europa

A Riccione si sta organizzando per ospitare “Spring Break Italy”, un evento che coinvolgerà circa 4.000 giovani provenienti da diversi Paesi europei. La manifestazione, prevista nelle prossime settimane, trasformerà la città in un luogo di aggregazione per persone in età adulta che parteciperanno a diverse attività e iniziative. L’arrivo dei partecipanti è previsto attraverso diversi mezzi di trasporto, con la città che si prepara ad accogliere questa grande affluenza di visitatori.

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