Lo spread tra Btp e Bund ha ripreso a salire, raggiungendo i 75 punti base, con i rendimenti sui titoli italiani che si sono attestati al 3,73%. Nel frattempo, sui mercati obbligazionari europei si sono verificati movimenti di instabilità a causa della situazione di stallo nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Questa situazione ha influenzato le performance dei titoli di Stato in diversi paesi europei.

Lo stallo sui negoziati tra Iran e Stati Uniti ha riportato instabilità sui mercati obbligazionari europei. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a crescere, riportandosi a 75 punti base in apertura del 22 aprile. Il calo della giornata di ieri non si è quindi consolidato e il differenziale è tornato ai livelli di lunedì. I rendimenti tedeschi rimangono di poco sotto la soglia del 3% mentre salgono quelli italiani, nettamente al di sopra del 3,70%, a pochi giorni dall’inizio delle aste di fine aprile. L’uscita da questa fase di instabilità sembra direttamente legata alla normalizzazione della situazione in Medio Oriente. Spread in risalita, rendimenti dei Btp in crescita.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund torna a 75 punti base dopo i cali, rendimenti al 3,73%

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