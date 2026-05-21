Spotify lancia Reserved negli Usa biglietti dei concerti senza fatica per i fan
Spotify ha annunciato il lancio di Reserved, un servizio negli Stati Uniti che consente ai fan di acquistare biglietti per i concerti senza difficoltà. La piattaforma mira a semplificare il processo di acquisto, offrendo un metodo più diretto rispetto alle tradizionali modalità di vendita. La novità si inserisce nel tentativo di migliorare l’esperienza dei clienti, riducendo le difficoltà associate alle code e alle procedure di prenotazione spesso lunghe e complicate.
(Adnkronos) – L'acquisto di un biglietto per un concerto si è trasformato da tempo in una corsa a ostacoli dall'esito quasi mai scontato. Le code virtuali interminabili, i continui aggiornamenti della pagina e il fenomeno del bagarinaggio online privano regolarmente i veri appassionati della possibilità di accedere agli eventi dal vivo. Nel tentativo di risolvere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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