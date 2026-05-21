Spotify lancia Reserved negli Usa biglietti dei concerti senza fatica per i fan

Spotify ha annunciato il lancio di Reserved, un servizio negli Stati Uniti che consente ai fan di acquistare biglietti per i concerti senza difficoltà. La piattaforma mira a semplificare il processo di acquisto, offrendo un metodo più diretto rispetto alle tradizionali modalità di vendita. La novità si inserisce nel tentativo di migliorare l’esperienza dei clienti, riducendo le difficoltà associate alle code e alle procedure di prenotazione spesso lunghe e complicate.

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