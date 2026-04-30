Prezzi dei biglietti troppo cari niente sold out negli Usa per i Mondiali di calcio

A sei settimane dall'inizio dei Mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti, lo stadio che dovrebbe ospitare la partita di apertura non è ancora pieno. I prezzi dei biglietti sono considerati troppo elevati, e questa situazione ha portato a una presenza di pubblico inferiore alle aspettative. A differenza di altri eventi di grande portata, non si registra il tutto esaurito, e ci sono ancora diversi posti vuoti nelle strutture designate.

AGI - Doveva essere il grande ritorno del calcio negli Stati Uniti, ma a sei settimane dall'inizio dei Mondiali 2026 l'esordio della nazionale americana si giocherà in uno stadio non completamente esaurito e con diversi buchi. Secondo il Wall Street Journal, la partita tra Stati Uniti e Paraguay del 12 giugno a Los Angeles registra ancora disponibilità di posti, nonostante l'attesa per quello che è considerato il match casalingo più importante per la selezione statunitense dai Mondiali del 1994. Il dato colpisce anche per il contesto: si tratta della gara inaugurale della squadra a stelle e strisce in un torneo ospitato in casa, in uno stadio da circa 70.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Prezzi dei biglietti troppo cari, niente sold out negli Usa per i Mondiali di calcio Notizie correlate FIFA denunciata all’Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026Prezzi esorbitanti e regole opache: Football Supporters Europe ed Euroconsumers denunciano la FIFA e chiedono all’UE misure urgenti per garantire... Allarme Mondiale: biglietti e prezzi degli hotel alle stelle, visti troppo cari e rischio flopQuindicimila dollari di cauzione: è questa la cifra esorbitante che un cittadino della Costa d’Avorio dovrà sborsare per ottenere il visto americano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Allarme Mondiale: biglietti e prezzi degli hotel alle stelle, 15mila euro per un visto e rischio flop; Follia Mondiale: biglietti per la finale a oltre 2 milioni di dollari!; Petrolio, perché gli Emirati rompono con l’Opec; Biglietti Mondiale 2026: prezzi folli per la finale, spuntano ticket da 2 milioni di euro. Mondiali 2026, prezzi dei biglietti troppo alti: FIFA denunciata alla Commissione EuropeaFootball Supporters Europe (FSE) ed Euroconsumers hanno presentato una denuncia formale alla Commissione europea contro la FIFA, accusando l’organo calcistico di aver abusato della propria posizione ... tuttomercatoweb.com FIFA denunciata all’Unione Europea dai tifosi per i biglietti troppo cari dei Mondiali 2026Le associazioni dei tifosi europei hanno presentato un reclamo formale all’Unione Europea contro la FIFA per i costi eccessivi dei biglietti dei Mondiali 2026, in programma dal prossimo 11 giugno tra ... fanpage.it Il primo produttore mondiali di aerei ha riportato risultati al di sotto delle previsioni ma confermato l’obiettivo di 870 aerei - facebook.com facebook L’Italia continua a volare ai Mondiali di curling: Mosaner e Constantini strapazzano la Svizzera, si lotta per il primo posto - x.com