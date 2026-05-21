Spot Italia Viva 2x1000 contro Meloni rimossi Renzi | Censura ma Grandi Stazioni | Falso rimossa solo immagine treno pubblicità continua
Gli spot di Italia Viva che invitavano a destinare il 2x1000 contro il governo sono stati rimossi, e l'ex premier ha definito la decisione una forma di censura. Tuttavia, Grandi Stazioni Retail ha comunicato che l'azione riguarda esclusivamente l'immagine di un treno presente nella campagna pubblicitaria, affermando che l'intera pubblicità continua normalmente e che non si tratta di una censura generalizzata. La società ha precisato che il provvedimento riguarda solo un elemento specifico del materiale promozionale.
Grandi Stazioni Retail respinge categoricamente le accuse. In una nota ufficiale la società ha precisato che il provvedimento non riguarda l'intera campagna pubblicitaria, bensì soltanto il manifesto dedicato ai treni. "La rimozione della singola immagine relativa ai treni – e non della campagna nel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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E così l’Italia, QVANDO C’ERA LEI, procedeva compatta verso il suo magnifico destino: un paese in cui tutto aumentava, tranne ciò che serviva davvero agli italiani. Dai forza alle idee giuste! Dona il 2x1000 a Italia Viva. C46 nella dichiarazione dei redditi - Facebook facebook
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