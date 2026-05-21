Spot Italia Viva 2x1000 contro Meloni rimossi Renzi | Censura ma Grandi Stazioni | Falso rimossa solo immagine treno pubblicità continua

Gli spot di Italia Viva che invitavano a destinare il 2x1000 contro il governo sono stati rimossi, e l'ex premier ha definito la decisione una forma di censura. Tuttavia, Grandi Stazioni Retail ha comunicato che l'azione riguarda esclusivamente l'immagine di un treno presente nella campagna pubblicitaria, affermando che l'intera pubblicità continua normalmente e che non si tratta di una censura generalizzata. La società ha precisato che il provvedimento riguarda solo un elemento specifico del materiale promozionale.

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