La Stampa e Meloni furiosa per le pubblicità di Renzi nelle stazioni

Nelle ultime ore, si sono diffuse notizie riguardanti una riunione di emergenza tra le Ferrovie dello Stato, legata alle pubblicità di un politico in stazioni ferroviarie. Secondo quanto riportato da un quotidiano, il governo ha manifestato forte irritazione per le campagne pubblicitarie che coinvolgono il politico in questione, mentre fonti ufficiali confermano il confronto tra le parti. La vicenda ha suscitato attenzione sui canali di informazione, senza che siano state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali.

La furia di Giorgia Meloni, puntata n. 930840923859024. Stavolta è La Stampa a raccontare di una riunione d’emergenza delle Ferrovie dello Stato. Con l’amministratore delegato Stefano Donnarumma che ha ricevuto una telefonata dal ministero dei Trasporti. Alla stazione Termini di Roma appare da qualche giorno un manifesto della campagna di Italia Viva per il 2 per mille. «Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo», c’è scritto seguendo i canoni dell’iconografia fascista. L’immagine si trova proprio accanto al tabellone con gli orari delle partenze e degli arrivi. La pubblicità di Renzi fa infuriare Meloni?. Un treno ad Alta Velocità su cinque non arriva in orario, secondo i dati di Altroconsumo. 🔗 Leggi su Open.online

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Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

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