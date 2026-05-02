Eventi sul lungomare per l’estate verso il rinnovo del protocollo con gli operatori balneari

Sul lungomare si stanno preparando gli eventi estivi mentre si avvicina la firma del nuovo protocollo con gli operatori balneari. A Latina, il Comune ha recentemente emanato l’ordinanza che regola la stagione balneare del 2026, segnando l’avvio delle procedure per la prossima estate. Le iniziative in programma sono ancora in fase di definizione e coinvolgono diversi soggetti locali.

A Latina si lavora in vista dell’estate con il Comune che nei giorni scorsi ha anche emesso l’ordinanza per la stagione balneare 2026. Intanto con una delibera di giunta è stato approvato anche il rinnovo del protocollo d’intesa che verrà sottoscritto dall’amministrazione e dalle associazioni di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Latina, via libera agli eventi musicali sul lungomare per l’estateLatina, 2 maggio 2026 – Con una delibera di giunta, a Latina è stato approvato il rinnovo del protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto... Lavori infiniti sul Lungomare di Napoli, Conte: Facciano presto o si detassino gli operatori della zonaUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dal lungomare al borgo antico Montesilvano accende l'estate fra festival, rassegne e iniziative per tutti; L’estate a Grado. Dalla laguna al centro storico, tanti eventi per incantare i turisti; Super estate a Riccione, concerti e grandi eventi tra mare e gastronomia: cosa c’è in programma; Cerveteri prepara l'estate: area food, eventi e sport sul Lungomare dei Navigatori Etruschi. Latina, via libera agli eventi musicali sul lungomare per l’estateLatina, 2 maggio 2026 – Con una delibera di giunta, a Latina è stato approvato il rinnovo del protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto dall’amministrazione comunale e dalle associazioni di categori ... ilfaroonline.it Cerveteri prepara l'estate: area food, eventi e sport sul Lungomare dei Navigatori EtruschiMentre i residenti sperano nella chiusura definitiva dei cantieri a stretto giro, l'amministrazione è a lavoro per la realizzazione degli eventi in riva al mare ... civonline.it Gli alberi del lungomare di Villapiana Lido con una bellissima Luna Piena dei Fiori. Saluti a tutto il gruppo! - facebook.com facebook