Eventi sul lungomare per l’estate verso il rinnovo del protocollo con gli operatori balneari

Da latinatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul lungomare si stanno preparando gli eventi estivi mentre si avvicina la firma del nuovo protocollo con gli operatori balneari. A Latina, il Comune ha recentemente emanato l’ordinanza che regola la stagione balneare del 2026, segnando l’avvio delle procedure per la prossima estate. Le iniziative in programma sono ancora in fase di definizione e coinvolgono diversi soggetti locali.

A Latina si lavora in vista dell’estate con il Comune che nei giorni scorsi ha anche emesso l’ordinanza per la stagione balneare 2026. Intanto con una delibera di giunta è stato approvato anche il rinnovo del protocollo d’intesa che verrà sottoscritto dall’amministrazione e dalle associazioni di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Latina, via libera agli eventi musicali sul lungomare per l’estateLatina, 2 maggio 2026 – Con una delibera di giunta, a Latina è stato approvato il rinnovo del protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto...

Lavori infiniti sul Lungomare di Napoli, Conte: Facciano presto o si detassino gli operatori della zonaUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Dal lungomare al borgo antico Montesilvano accende l'estate fra festival, rassegne e iniziative per tutti; L’estate a Grado. Dalla laguna al centro storico, tanti eventi per incantare i turisti; Super estate a Riccione, concerti e grandi eventi tra mare e gastronomia: cosa c’è in programma; Cerveteri prepara l'estate: area food, eventi e sport sul Lungomare dei Navigatori Etruschi.

eventi sul lungomare per estateLatina, via libera agli eventi musicali sul lungomare per l’estateLatina, 2 maggio 2026 – Con una delibera di giunta, a Latina è stato approvato il rinnovo del protocollo d’intesa, che verrà sottoscritto dall’amministrazione comunale e dalle associazioni di categori ... ilfaroonline.it

eventi sul lungomare per estateCerveteri prepara l'estate: area food, eventi e sport sul Lungomare dei Navigatori EtruschiMentre i residenti sperano nella chiusura definitiva dei cantieri a stretto giro, l'amministrazione è a lavoro per la realizzazione degli eventi in riva al mare ... civonline.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.