Stamattina, gli ambulanti si riuniscono alle otto in Corso Martiri e Corso Porta Reno con i loro furgoni, come fanno ogni giorno, per protestare e mantenere viva l’attività nel cuore della città. I venditori ambulanti, con i loro veicoli, occupano le vie principali, creando un centro animato nonostante il mercato sia momentaneamente sospeso. La protesta coinvolge i commercianti che continuano a esercitare la loro presenza.

Si ritroveranno stamattina, intorno alle 8, con i loro furgoni in Corso Martiri e Corso Porta Reno come hanno sempre fatto, animando il centro della città con i loro banchi. Nonostante la sospensione del mercato per fare spazio ai concerti sul Listone, gli ambulanti non si arrendono e continuano la loro protesta contro il Comune. Da mesi, infatti, i commercianti hanno ingaggiato un braccio di ferro con l’amministrazione. Motivo del contendere, in primis il trasloco del mercato del lunedì all’Acquedotto per i lavori in piazza Travaglio, e, in secondo luogo, negli ultimi giorni, la sospensione dell’appuntamento del venerdì per fare spazio agli eventi in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercato sospeso, gli ambulanti protestano con i furgoni

