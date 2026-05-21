‘Sportello Facile’ servizi comunali unificati

A Cesenatico sarà attivato lo 'Sportello Facile', un servizio comunale unificato destinato ai cittadini. La giunta comunale ha approvato nei giorni recenti la proposta di avvio di questa iniziativa. La creazione dello sportello mira a semplificare l’accesso ai servizi pubblici offerti dal Comune. La struttura sarà ubicata in una sede centrale e sarà operativa a partire dalla prossima settimana. L’obiettivo principale è ridurre i tempi di attesa e facilitare le pratiche amministrative.

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A Cesenatico sarà attivato lo ’Sportello Facile’. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità del nuovo servizio, che verrà creato al piano terra del Palazzo municipale in via Marino Moretti, dove verranno accorpati i servizi di Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), Anagrafe e Stato civile, con una riorganizzazione delle risorse e un rinnovamento anche sul piano strutturale. L’investimento è consistente, la spesa prevista è infatti di 180mila euro, ma consentirà di accentrare i servizi per i cittadini, rendendo tutto ulteriormente semplificato per chi ha bisogno di certificati e documenti, e migliorando il rapporto con il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Sportello Facile’, servizi comunali unificati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Affitti, trovare casa diventa più facile: a Livorno ecco lo sportello per l'abitare. Raspanti: "Contrasto al disagio abitativo"Nasce a Livorno lo sportello integrato per la presa in carico sull’abitare, una risposta concreta al disagio abitativo, promosso dal Comune in... Case e sportello informativo. L’integrazione trova nuovi serviziIl welfare locale a Tavernelle di Panicale riparte da una doppia risposta alle esigenze della comunità: il sostegno all’integrazione e il diritto... #PLTerredargine INFORMA RIORGANIZZAZIONE UFF. COMUNALI #PLNOVI Dal 18/05 la sede della POLIZIA LOCALE sarà accessibile da V. De Amicis 1 (attuale ingresso Servizi Sociali) ORARI SPORTELLO INVARIATI martedì 9-12 giovedì 14.30-17.30 x.com ‘Sportello Facile’, servizi comunali unificatiIl sindaco Matteo Gozzoli crede nel miglioramento: Il nuovo Sportello Facile creerà un unico luogo al servizio dei cittadini con Urp, Anagrafe e Stato Civile che si troveranno tutti al piano terra ... ilrestodelcarlino.it Approvato il progetto per il nuovo sportello facileLa Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità del nuovo Sportello Facile che verrà creato al piano terra del Palazzo comunale ... livingcesenatico.it