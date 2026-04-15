Affitti trovare casa diventa più facile | a Livorno ecco lo sportello per l' abitare Raspanti | Contrasto al disagio abitativo

A Livorno è stato inaugurato uno sportello integrato dedicato all’assistenza abitativa, promosso dal Comune in collaborazione con diverse realtà locali tra cui Misericordia, Casa e una cooperativa sociale. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per chi affronta difficoltà nel trovare una sistemazione adeguata. Raspanti ha evidenziato come questa iniziativa rappresenti un intervento concreto per affrontare le problematiche legate al disagio abitativo nella città.

Nasce a Livorno lo sportello integrato per la presa in carico sull’abitare, una risposta concreta al disagio abitativo, promosso dal Comune in collaborazione con Misericordia di Livorno, Casa e cooperativa sociale per l’abitare e Opera Santa Caterina. Si tratta di una “Agenzia Casa”, un progetto.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ecco tre nuovi sportelli in provincia: "Trovare una badante è più facile" “1,5 milioni di famiglie in grave disagio abitativo. Al Sud 4 su 10 spendono per l’affitto più del 30% del reddito”In Italia sono circa 1,5 milioni le famiglie che vivono in una condizione di “grave disagio abitativo“. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Affitti brevi: la stretta finale di Comuni e Regioni è legge; Affittare casa: Guida del Corriere della Sera sulla locazione, in collaborazione con Assoedilizia; Affitti in Italia, domanda alta e offerta che non basta: tra necessità e opportunità; Affittare casa senza sbagliare, dalla redditività alle spese cosa sapere: domani la guida gratis con il Corriere. Casa, il report di Immobiliare.it: aumenti nel 2026 (anche a Bologna). Dalle vendite agli affitti, prezzi ancora in salitaBologna, 8 gennaio 2026 – La casa diventa sempre più ‘cara’. Il 2026 sarà un anno di aumenti, sia per le compravendite che, soprattutto, per le locazioni: a fine anno i prezzi di vendita a livello ... ilrestodelcarlino.it Impossibile trovare casa: il Campidoglio prepara il Regolamento contro il salasso degli affitti breviCi sono quartieri già saturi dove è diventato del tutto impossibile trovare in affitto un appartamento e altri che rischiano, nei prossimi anni, di vivere la stessa situazione. L’impatto delle case ... romatoday.it Da 80 euro l'anno fino a 60mila euro Chi paga e quanto Ecco tutti gli affitti dei locali del Comune di Perugia. I nomi e le cifre Il link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook Superati i 3.000 €/mq, domanda in crescita e affitti sempre più introvabili #Rimini #Attualita x.com